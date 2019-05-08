Akhisarspor'da Manu belirsizliği

1 Tolgay Arslan: Seneye gerçek Tolgay'ı göreceksiniz Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan, gelecek sezon üstüne düşeni fazlasıyla yapacağını ifade etti.

2 Şenol Güneş'in şampiyonluk hesabı Rakiplerinin 4 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş şampiyonluktan ümidini kesmiyor. Güneş, kalan 3 maçı da kazanarak yarışı son haftaya kadar kovalayacaklarını söyledi.

3 Galatasaray transferde atağa kalktı Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray yönetimi, şimdiden 3 ismin işini bitirdi. Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getiren Cimbom, Douglas ve Babel'le de prensip anlaşmasına vardı.

4 Ersun Yanal: Sow gibi Kuyt gibi futbolcular istiyorum Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda açık ara şampiyon yapan Ersun Yanal, o dönemde hücum hattında oynayan oyunculara benzer özellikte futbolcular istedi.

5 Fabinho: Köpek gibi mücadele ettik Maç boyunca Messi'ye yakın oynadığını söyleyen Fabinho, "Tüm takım köpek gibi mücadele etti. Finale çıktığımız için çok mutluyuz" dedi.

6 Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ı protesto edecek Beşiktaşlı futbolcular, Bülent Yıldırım'ın derbideki kararlarına tepki göstermek için, Alanyaspor'la oynanacak maçta başlama vuruşunun ardından bir dakika hareketsiz kalacak.

7 Fatih Terim'in heykeli dikiliyor Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması durumunda TT Stadı'nın önüne Fatih Terim'in heykelini dikecek.

8 Messi yine finali göremedi 3-0'ın rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'da yıldız futbolcu Lionel Messi adeta yıkıldı.

9 Abdülkadir Ömür'ün iftar paylaşımı Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, ailesiyle birlikte iftar sofrasında çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.