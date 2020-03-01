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Akhisarspor'da Yılmaz Vural etkisi

TFF 1.Lig'de Akhisarspor, Yılmaz Vural ile çıktığı son 4 maçın 3'ünden galip ayrıldı.

| Haber Merkezi
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Akhisarspor, son olarak deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 skorla geçmişti.

TFF 1.Lig'de haftalarca galip gelemeyerek şampiyonluk hedeflerken Play-Off hattından bile çıkan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la son 4 maçın 3'ünü kazandı.

Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, göreve geldikten sonra ilk 2 hafta Altınordu ve Menemenspor maçlarından 1 puan çıkarabilen Akigo ardından atağa kalktı.

Son 4 maçlık periyotta önce lider Hatayspor'a bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran yeşil-siyahlılar, 3 gün arayla oynadığı Giresunspor ve Eskişehirspor mücadelelerinden de 6 puan çıkardı.

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