Akhisarspor'da Yılmaz Vural etkisi

Akhisarspor, son olarak deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 skorla geçmişti.
TFF 1.Lig'de haftalarca galip gelemeyerek şampiyonluk hedeflerken Play-Off hattından bile çıkan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la son 4 maçın 3'ünü kazandı.
Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, göreve geldikten sonra ilk 2 hafta Altınordu ve Menemenspor maçlarından 1 puan çıkarabilen Akigo ardından atağa kalktı.
Son 4 maçlık periyotta önce lider Hatayspor'a bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran yeşil-siyahlılar, 3 gün arayla oynadığı Giresunspor ve Eskişehirspor mücadelelerinden de 6 puan çıkardı.