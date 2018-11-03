Akhisarspor'la Erzurumspor berabere kaldı

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

Başta Fatih Terim olmak üzere tüm G.Saraylılar yanlış taç kararının VAR tarafından düzeltilmemesine isyan etti. Ancak kural kitabına göre gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor.

VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

Belhanda'ya tokat atarak olayların başlamasına sebep olan Jailson, G.Saraylı futbolcuların kendisine doğru koşması üzerine soyunma odasına kaçtı.

Derbi öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray isimli bir taraftarın, 2014 yılında "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

G.Saray ile F.Bahçe derbisi sonrası çıkan kavgada birçok futbolcu ve antrenör birbirlerine fiziki müdahalede bulundu. PFDK'nın ceza yağdırması bekleniyor.

Oynadığı bütün takımlarda kadro dışı kalan Batuhan Karadeniz, bu istikrarı yeni takımı Adana Demirspor'da da sürdürdü.

1 VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami Başta Fatih Terim olmak üzere tüm G.Saraylılar yanlış taç kararının VAR tarafından düzeltilmemesine isyan etti. Ancak kural kitabına göre gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor.

2 Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı Derbi sonrası çıkan kavgaya Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş da karıştı. Sahaya giren Şaş, Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'in üzerine atladı.

3 MHK'dan Fırat Aydınus'a tam not MHK, özellikle Galatasaray cephesi tarafından beğenilmeyen hakem Fırat Aydınus'un derbi performansından memnun kaldı.

4 Koray Şener'in eski tweeti yürekleri yaktı Derbi öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray isimli bir taraftarın, 2014 yılında "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

5 Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı Hakem Fırat Aydınus ve VAR yönetimine sitem eden Galatasaray Başkan Vekili, TFF'de yakında bir değişim olabileceğini işaret etti.

6 PFDK'ya sevk edilecek isimler G.Saray ile F.Bahçe derbisi sonrası çıkan kavgada birçok futbolcu ve antrenör birbirlerine fiziki müdahalede bulundu. PFDK'nın ceza yağdırması bekleniyor.

7 Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası dostluk görüntüleri sergilendi.

8 Belhanda'ya tokat atan Jailson soyunma odasına kaçtı Belhanda'ya tokat atarak olayların başlamasına sebep olan Jailson, G.Saraylı futbolcuların kendisine doğru koşması üzerine soyunma odasına kaçtı.

9 Batuhan Karadeniz yine kadro dışı bırakıldı Oynadığı bütün takımlarda kadro dışı kalan Batuhan Karadeniz, bu istikrarı yeni takımı Adana Demirspor'da da sürdürdü.