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Akhisarspor'la Erzurumspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

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Akhisarspor'la Erzurumspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Deplasman ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 25. dakikada Auremir'in golü ile öne geçerken Akhisarspor'da 38. dakikada Güray Vural, penaltıdan skoru dengeledi ve maç 1-1 bitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 90+1. dakikada Thy ile attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından iki takımda küme düşme hattından kurtulamadı. Akhisarspor, 9 puanla 16. sırada yer alırken Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 puanla son sıradan kurtulamadı. Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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