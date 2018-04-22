Akhisarspor'la Göztepe yenişemedi

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinde Galatasaray'ı eleyerek finale yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'deki 200. maçında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan Ege Derbisi'nde kazanan çıkmadı.
AKHİSAR PENALTI KAÇIRDI
1-1 Maçın henüz 3. dakikasında Muğdat Çelik'in golüyle öne geçen Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk Göztepe 15. dakikada Ghilas'ın penaltıdan attığı golle karşılık verince 90 dakika 1-1 sona erdi.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da Seleznyov 43. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Alınan bu sonuç sonrası Teleset Mobilya Akhisarspor puanını 35'e Göztepe ise 44'de çıkardı.