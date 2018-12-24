Akhisarspor'la Konyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Ligi'nin 17. haftasında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmada pozisyon vardı, ancak gol yoktu ve 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçın 6'sını kaybetmeyen Atiker Konyaspor, bu sonucun ardından puanını 25 yaptı ve 8. sırada kaldı.

Son 5 haftada sadece 1 kez kazanabilen Akhisarspor ise 17 puan ile 15. sırada yer aldı.

Süper Lig'de ara yıl tatilinin ardından 18. haftada Akhisarspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Atiker Konyaspor ise Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak.