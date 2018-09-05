Akhisarspor'un Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

1 Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada eşiyle birlikte Yunanistan'ın Mykonos adasına tatile gitti.

2 Cocu'nun hedefi Beşiktaş derbisi Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Cocu, ligin 6. haftasında Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş maçıyla çıkışa geçeceklerini ifade etti.

3 Şenol Güneş: Yabancı kuralı değişmeli Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısının fazla olduğunu söyledi.

4 Haatrecht: G.Saray ve F.Bahçe Babel'i istiyor Ryan Babel'in menajeri Haatrecht, Beşiktaş'ın zam yapmaması durumunda Hollandalı oyuncunun Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gidebileceğini ifade etti.

5 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transfer olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.

6 Carlos Kameni'nin lisansı donduruldu Fenerbahçe'den ayrılmayı kabul etmeyen Kameni'nin lisansı yabancı kontenjanı dolu olduğu için donduruldu. Kamerunlu kaleci oynamadan parasını almaya devam edecek.

7 Cengiz: Devler Ligi'nde 55 milyon euro kazanacağız Mustafa Cengiz, forvet transferi yapamadıkları için Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekecekleri yorumlarına, "Hiç puan alamasak da 55 milyon euro kazanacağız" diyerek cevap verdi.

8 Galatasaray Rodriuges'e zam yaptı Galatasaray, Garry Rodrigues'in 1 milyon 350 bin euro olan yıllık garanti ücretinin, gelecek 3 sezon için 1 milyon 900 bin euro'ya yükseltildiğini açıkladı.

9 Fabian, F.Bahçe'ye neden transfer olamadığını açıkladı Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen ancak transferi son anda yatan Marco Fabian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fenerbahçe suçu bana yükledi ama bu anlamsız." dedi.