Akhisarspor'un hedefi Fernandao

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı istediği yerde bitiremeyen Akhisarspor'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.
AKHİSAR GÜNDEMİNE FERNANDAO'YU ALDI
Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor forması giyen Fernandao Akhisar'ın gündemine girdi.
Ara transferde öncelikte stoper, santrfor ve ön libero alacak Akigo, Polonya ekibi Slask Wroclaw'ın Slovak golcüsü Robert Pich'e talip oldu. Legia Varşova forması giyen Polonyalı stoper Michal Pazdan'a da teklif yapıldığı öğrenildi.
TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Ülkemizde daha önce Bursaspor ile Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı Fernandao da Akhisarspor'un gündemindeki en önemli isimlerden.Akhisarspor, Süper Lig'i tanımasından dolayı Fernandao transferine öncelik tanıyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da top koşturan Fernandao, ülkeye uyum sağlayamadığı için Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.