Akhisarspor'un kader haftaları

Ligde kurtuluş barajının 5 puan gerisinde bulunup her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Akhisar, 5 Mayıs Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

11-12 Mayıs haftasında bu sezon kendisi gibi alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlılar ardından 15 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde Sivas'ta Galatasaray'la art arda ikinci kez kupa için mücadele edecek. Dev rakipleri Fenerbahçe ve Galatasay'la aynı hafta içinde oynayacağı maçlarda hem lig, hem de kupadaki akıbetini belirleyecek Akhisarspor, sezonu Kayserispor ve deplasmandaki Konyaspor maçlarıyla tamamlayacak.