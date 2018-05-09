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Akigolar, kupa finalini boykot edecek

Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe ile karşılaşacak Akhisarspor'un taraftar grubu "Akigolar", çifte standart uygulandığını öne sürerek maça gitmeyeceklerini açıkladı.

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Akigolar, kupa finalini boykot edecek

1970 Akigolar Taraftarlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi rakip takım biletlerinin internetten ve maçın oynanacağı stadyumdaki gişeden satışa sunulurken kendi takımlarına ayrılan biletlerin sadece Akhisar Stadyumu Passolig gişesinden satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rakibimize 15 bin 108, bizlere ise 7 bin 422 adet yer ayrılmasından dolayı 1970 Akigo Taraftarlar Derneği ve Akigolar olarak maça gitmeme kararı almış bulunmaktayız. Akhisarspor taraftarına yönelik bu ayrımcı kuralları koyanları kınıyor, göz yumanları ise Allah'a havale ediyoruz."

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