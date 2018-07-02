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Akınfeev Rusya'ya 4 milyon dolar kazandırdı

Igor Akinfeev'in, İspanya maçında kurtardığı penaltı, Rusya Futbol Federasyonu'na 4 milyon dolar kazandırdı.

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FIFA, Rusya Futbol Federasyonu'na milli takımının çeyrek finale çıkma başarısı sebebiyle 4 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

ÇEYREK FİNAL ÖDÜLÜ 4 MİLYON DOLAR

Rus basını, Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda şu ana kadar toplamda 16 milyon dolar kazandığını duyurdu.

Rusya Futbol Federasyonu, milli takım Dünya Kupası'na katıldığı için 8 milyon dolar alırken, gruptan çıktıkları için 4 milyon dolar ve şimdi de tüm çeyrek finalistlere verilen ek 4 milyon doları da kasaya koymayı başardı.

2018 Dünya Kupası'na katılan takımlara toplam 400 milyon dolar dağıtılacak. Bu rakamın, 2014'te Brezilya'da düzenlenen organizasyonda verilen 358 miyon dolardan %12 daha fazla olması dikkat çekiyor.

15 Temmuz'da şampiyon olan ülke 38 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. İkinci olan takım ise 28 milyon dolar, üçüncüde 24 milyon dolar kazanacak.

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