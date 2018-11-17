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A.Kocaman F.Bahçe'den kovulan antrenörleri yanına aldı

Fenerbahçe'de hain ilan edilerek kovulan Turgay Altay, Alper Aşçı ve Murat Öztürk, Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapacak.

A.Kocaman F.Bahçe'den kovulan antrenörleri yanına aldı
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Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu.

Milli maç arasının ardından takımın başına geçecek olan tecrübeli teknik adamın yardımcıları da belli oldu.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLDİLER

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından, sarı-lacivertli takımda Phillip Cocu'nun yanında görevlerine devam eden  Turgay Altay, Alper Aşçı ve Murat Öztürk, Ali Koç tarafından dışarıya bilgi sızdırdığı gerekçesiyle kulüpten gönderilmişti.

KONYA'DA BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Kocaman, sarı-lacivertli takımdan gönderilen yardımcıları Turgay Altay, Alper Aşçı ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile Konyaspor'da birlikte çalışacak.

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