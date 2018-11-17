A.Kocaman F.Bahçe'den kovulan antrenörleri yanına aldı

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu.
Milli maç arasının ardından takımın başına geçecek olan tecrübeli teknik adamın yardımcıları da belli oldu.
FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLDİLER
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından, sarı-lacivertli takımda Phillip Cocu'nun yanında görevlerine devam eden Turgay Altay, Alper Aşçı ve Murat Öztürk, Ali Koç tarafından dışarıya bilgi sızdırdığı gerekçesiyle kulüpten gönderilmişti.
KONYA'DA BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR
Kocaman, sarı-lacivertli takımdan gönderilen yardımcıları Turgay Altay, Alper Aşçı ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile Konyaspor'da birlikte çalışacak.