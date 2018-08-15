Al Hilal Gomis'e teklif yapacak

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i istiyor. Bu haber, Fransa'dan geldi.

AL HİLAL'İN HEDEFİ GOMİS

France Football'un haberine göre; kadrosuna Ahmed Musa ve Nordin Amrabat'ı katan Al Hilal’in şimdiki hedefinde Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis var.

GALATASARAY 11, GOMİS'E 6 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 11 milyon Euro, Fransız oyuncuya ise 6 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Haberde 33 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediği de vurgulandı.

KULÜPLE PROBLEM YAŞADI

Geçtiğimiz yıl 29 golle Spor Toto Süper Lig’de gol kralı olan ve takımının şampiyonluğunda önemli rol oynayan Gomis, sezon başında maaş konusunda kulüple problemler yaşamıştı.