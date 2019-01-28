Al-Hilal, Gomis'in yanına Giovinco'yu alıyor Sezon başında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i transfer eden, ardından Brezilyalı forvet Jonathan Soriano'yu da transfer eden Al-Hilal, şimdi de Sebastian Giovinco transferini bitirmeye çok yakın. 28.01.2019 - 17:45