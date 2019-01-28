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Al-Hilal, Gomis'in yanına Giovinco'yu alıyor

Sezon başında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i transfer eden, ardından Brezilyalı forvet Jonathan Soriano'yu da transfer eden Al-Hilal, şimdi de Sebastian Giovinco transferini bitirmeye çok yakın.

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Al-Hilal, Gomis'in yanına Giovinco'yu alıyor

Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, flaş transferlerine bir yenisini daha ekliyor: Sebastian Giovinco

MLS ekibi Toronto FC'de oynayan 32 yaşındaki İtalyan golcünün Toronto'nun California'daki sezon öncesi kampından ayrıldığı ve transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.

Toronto forması iüle 142 maça çıkan İtalyan futbolcu, 83 gol ve 51 asist üretmişti. Giovinco, 2 sezon önce MLS şampiyonluğu yaşamıştı.

Sebastian Giovinco'nun transfer edilmesi halinde ise Al-Hilal'in forvet hattı Andre Carillo, Bafetimbi Gomis, Jonathan Soriano ve Sebastian Giovinco şeklinde olacak.

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