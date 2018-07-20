Al Hilal, Negredo'yu istiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda takımda istemediğini açıkladığı Alvaro Negredo'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
Arap gazeteci Khaled El-Qahtani'nin haberine göre Arap ekibi Al Hilal'in yöneticileri, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alvaro Negredo için harekete geçti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda girişimlere başlayan Al Hilal yönetimi, Beşiktaş'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Daha sonra siyah-beyazlı ekipten yıllık 4.5 milyon euro alan Negredo ile masaya oturan Araplar, İspanyol golcüyü ikna etmeye çalışıyor.
İspanyol golcü gitmeyi kabul ederse en az burada aldığı maaşı kazanacak.
Beşiktaş'ın Negredo'yu takımda istememesi Al Hilal yönetiminin elini güçlendiriyor.
Al Hilal de Beşiktaş'ın kamp yaptığı Avusturya'da kampını sürdürüyor. Bu nedenle anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.