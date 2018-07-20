1 Nike'ın Barcelona ve Tottenham formaları aynı Nike da Adidas gibi forma sponsorluğunu yaptığı takımlara birbirine çok benzer tasarımlar yapmaya başladı.

2 Al Hilal, Negredo'yu istiyor Galatasaraylı Gomis'i ikna edemeyen Al Hilal Kulübü yöneticileri, ibreyi Negredo'ya çevirdi. Araplar, İspanyol forveti ikna ederse transfer gerçekleşecek.

3 Neymar'dan 'taklacı' eleştirilerine cevap Dünya Kupası'nda performansından çok taklalarıyla gündeme gelen Neymar, yapılan capslere kendisinin de güldüğünü söyledi.

4 Fenerbahçe'nin ilk yabancı transferi Bolasie olacak Fenerbahçe ilk yabancı transferini Ada'dan yapıyor. Sarı-lacivertliler, Kongolu futbolcu Yannick Bolasie ve kulübü Everton'la anlaşmaya vardı.

5 Fabri Fulham'la anlaştı Beşiktaş yönetimi, Fabri'nin transferi konusunda İngiliz ekibi Fulham'la 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

6 Gomis'e 6.5 milyon euro önerdiler Bafetimbi Gomis, Al Hilal Kulübü'nden gelen 6.5 milyon euroluk teklifi, "İstanbul'da mutluyum" diyerek reddetti.

7 Beşiktaş’ın Avrupa'daki rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi B36 Torshavn oldu.

8 Serdar Gürler trafik kazası geçirdi Osmanlıspor'da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde kaza yaptı. Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

9 Ahmet Ağaoğlu: Benfica Abdülkadir'i istedi Benfica'nın Abdülkadir için 14'ü peşin olmak üzere 20 milyon dolarlık bir teklifte bulunduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, Portekiz kulübünü reddettiklerini söyledi.