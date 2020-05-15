Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Futbol dünyasında koronavirüse yakalanan isimler Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da etkisi altına aldı. Futbol dünyasındaki önemli isimler salgına yakalanırken, ne yazık ki vefat haberleri de gelmişti.

2 Al İttihad, Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, eski kulübü Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a karşı açtığı davayı kazandı.

3 Şener Özbayraklı evlendi Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bir süredir birlikte olduğu Şilan Makal ile dünyaevine girdi.

4 Galatasaray'da indirim teklifi kabul edildi Futbolcularından maaşlarında yüzde 30'luk indirime gitmelerini isteyen Galatasaray'da, Muslera dışında yabancı oyuncular sıcak yaklaşmayınca oran yüzde 15'e çekildi. Futbolcular, teklifi kabul etti.

5 Galatasaray'da 1 çalışanda koronavirüs tespit edildi Galatasaray Kulübü, koronavirüs testleri sonucunda 1 personelde pozitif vakaya rastlandığını, futbol takımının antrenmanlarının 6 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz ve Çebi'yi aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.

7 Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Sorumluluk almak hiç kolay değil, aceleci değil temkinli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

8 Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

9 Başkan Cengiz'in ameliyat sonrası ilk sorusu G.Saray oldu Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği operasyonun ardından ilk olarak etrafındakilere, "Neler oluyor Galatasaray'da?" sorusunu yöneltti.