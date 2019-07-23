Al İttihad: F.Bahçe Rodrigues için 5 milyon euro ödeyecek

Fenerbahçe'nin Rodrigues'i bedava kiralaması Suudi Arabistan'da krize neden olmuştu. Al İttihad Kulübü transferin detaylarını, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'na yazdığı bir mektupla açıkladı.

5 MİLYON EURO ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Spor Genel Otoritesi Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki El Faysal, Al İttihad yönetiminden bu konuyla ilgili açıklama beklediğini ileten bir mektup yazmıştı. Al Faysal'ın mektubuna kulübün başkanı Anamar bin Abdullah Al-Haili'den cevap geldi.

Akşam gazetesinin haberine göre, Al Haili, Rodrigues'in sezonluk 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe'ye verildiğini ve ücretin 2 sezon sonunda, "zorunlu satın alma opsiyonu" olarak Fenerbahçe tarafından ödeneceğini bildirdi.

Kulüp, Rodeigues'in maaşının yüzde 60'lık kısmının Al İttihad tarafından ödeneceği iddialarını da yalanladı. Başkan Al Haili, "Rodrigues'in maaşının tamamını Fenerbahçe ödeyecek" dedi.