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Al İttihad, Rodrigues'in parasını ödemedi

Galatasaray devre arasında Al İttihad'a 9 milyon euroya sattığı Rodrigues'in 5 milyon euroluk transfer ücretini henüz alamadı.

Al İttihad, Rodrigues'in parasını ödemedi
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UEFA'dan aldığı ceza sonrası transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Galatasaray, son dönemde Gomis, Ozan Kabak ve Rodrigues gibi isimleri yüksek paralara sattı.

TOPLAMDA 7 MİLYON EURO ALACAKLI

Galatasaray, Rodrigues'i devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a 9 milyon euro bedel karşılığında sattı. Kadroya takviye yapmak ve ekonomik olarak düzlüğe çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar beklediği paraları alamadı.

Galatasaray, Al İttihad'dan Rodrigues'in satışından gelecek 5 milyon euroyu henüz kasasına koyamadı. Suudi Arabistan ekibi ödemeyi yapmazken, sarı-kırmızılı takımın konuyu FIFA'ya taşıyacağı belirtiliyor.

Galatasaray sezon başında 6 milyon euroya Al Hilal'e gönderdiği Gomis'te de aynı sorunu yaşıyor. Fransız golcünün de 2 milyon euroluk son transfer taksiti yatırılmadı.

Böylece Galatasaray'ın Suudi kulüplerinden alması gereken para 7 milyon euroya yükseldi. 

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