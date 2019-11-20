Al Nasr, Ljajic'i istiyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla bonservisini aldıran Adem Ljajic, bu sene beklentilerin çok uzağında kaldı.
Bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Sırp futbolcuya talip çıktı.
NEGREDO'NUN TAKIMI
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo'nun da formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Nasr, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Arapların Ljajic için siyah-beyazlılara 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin performansını yükseltememesi durumunda Ljajic'i satabileceği ifade edildi.