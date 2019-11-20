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Al Nasr, Ljajic'i istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımı, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e talip oldu. Siyah-beyazlı kulübe önerilen rakam ise 8 milyon euro.

| Haber Merkezi
Al Nasr, Ljajic'i istiyor
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla bonservisini aldıran Adem Ljajic, bu sene beklentilerin çok uzağında kaldı.

Bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Sırp futbolcuya talip çıktı.

NEGREDO'NUN TAKIMI

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo'nun da formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Nasr, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Arapların Ljajic için siyah-beyazlılara 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin performansını yükseltememesi durumunda Ljajic'i satabileceği ifade edildi.

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