Al Nassr Maicon'u istiyor

Yapılan transferlerin ardından yabancı futbolcu sayısı 15'e çıkan G.Saray'da Maicon'un sözleşmesi dondurulmuştu. Takımdan ayrılmak isteyen tecrübeli stoperin Al Nassr takımıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Osman Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan anne ve babası, köydeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne Sultan Çakmak yaşamını yitirirken, babası Ömer Çakmak ise tedaviye alındı.

Rus artistik patinajcı Aleksandra Stepanova, 2019 Avrupa Şampiyonası’nda partneri İvan Bukin ile birlikte gümüş madalya kazandı.

Galatasaray ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, neden sarı-lacivertli takımın armasını öptüğünü açıkladı.

Serdar Aziz: İçimden geldiği için öptüm

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Muslera yine jeneriklik bir gol yedi

Türkiye'ye gelen en iyi kalecilerden biri olan Muslera, Alanyaspor maçında fena avlandı. Uruguaylı kaleci, Djalma Campos'un nefis şutunda topun kaleye girmesine engel olamadı.