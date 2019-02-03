Ensonhaber.com'a dön

Al Nassr Maicon'u istiyor

Yapılan transferlerin ardından yabancı futbolcu sayısı 15'e çıkan G.Saray'da Maicon'un sözleşmesi dondurulmuştu. Takımdan ayrılmak isteyen tecrübeli stoperin Al Nassr takımıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Al Nassr Maicon'u istiyor
Yorum Yap

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Maicon takımdan ayrılabilir...

Marcao ve Luyindama transferlerinin ardından gözden düşen Maicon'un sözleşmesi, takımdaki yabancı sayısının 15'e çıkması nedeniyle dondurulmuştu.

TRANSFER DÖNEMİ 4 ŞUBAT'TA BİTİYOR

Sezon sonuna kadar tribünde oturmak istemeyen Brezilyalı stoperin, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Maicon, rakamda anlaşılması durumunda kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak.

Not: Suudi Arabistan'da transfer dönemi 4 Şubat'ta kapanacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM