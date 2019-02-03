Al Nassr Maicon'u istiyor

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Maicon takımdan ayrılabilir...
Marcao ve Luyindama transferlerinin ardından gözden düşen Maicon'un sözleşmesi, takımdaki yabancı sayısının 15'e çıkması nedeniyle dondurulmuştu.
TRANSFER DÖNEMİ 4 ŞUBAT'TA BİTİYOR
Sezon sonuna kadar tribünde oturmak istemeyen Brezilyalı stoperin, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla görüştüğü ortaya çıktı.
Maicon, rakamda anlaşılması durumunda kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak.
Not: Suudi Arabistan'da transfer dönemi 4 Şubat'ta kapanacak.