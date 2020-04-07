Al Sadd, Falcao'yu transfer etmek istiyor

Katar'ın Al Watan gazetesi, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'yla ilgili yeni bir transfer haberine imza attı.
Gazete, uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Al Sadd Kulübü'nün yeni bir teklif yapacağını yazdı.
XAVİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Habere göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Katar'da oynaması için Falcao'yu ikna etmeye çalışıyor.
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan ve bu süreçte futbolu değil sağlığını düşünen 34 yaşındaki futbolcunun, nasıl bir karar vereceği merak konusu.