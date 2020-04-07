Ensonhaber.com'a dön

Al Sadd, Falcao'yu transfer etmek istiyor

Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd Kulübü, karantina günlerinde bile Radamel Falcao'nun peşini bırakmıyor.

| Haber Merkezi
Al Sadd, Falcao'yu transfer etmek istiyor
Yorum Yap

Katar'ın Al Watan gazetesi, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'yla ilgili yeni bir transfer haberine imza attı.

Gazete, uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Al Sadd Kulübü'nün yeni bir teklif yapacağını yazdı.

XAVİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Habere göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Katar'da oynaması için Falcao'yu ikna etmeye çalışıyor.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan ve bu süreçte futbolu değil sağlığını düşünen 34 yaşındaki futbolcunun, nasıl bir karar vereceği merak konusu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM