1 Al Sadd, Falcao'yu transfer etmek istiyor Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd Kulübü, karantina günlerinde bile Radamel Falcao'nun peşini bırakmıyor.

2 Kyle Walker'a ağır ceza Evde seks partisi düzenleyen Kyle Walker'a, İngiltere Milli Takımı'nın kapıları kapandı. Bir süre kadroya alınmayacak olan Walker'a, ayrıca 250 bin sterlin de para cezası verildi.

3 Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye hakaret içeren paylaşımlar yaptığının öğrenilmesi üzerine yönetim, Toköz'ün menajeriyle bağlantısını kesmesini istedi.

4 Abdurrahim Albayrak'ın son testi negatif çıktı Galatasaray'a, Fatih Terim'in ardından bir iyi haber de Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

5 Belhanda'dan yönetime: Sözleşmemi uzatın Galatasaray'da son 1 yıldır taraftarların en çok tepki gösterdiği isim olan Belhanda'dan, şaşırtıcı bir talep geldi.

6 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Laurent Blanc Fenerbahçe'de yeni sezonun yapılanma çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın yerine listenin ilk sırasında Laurent Blanc bulunurken, Comolli'nin yerine ise Ariedo Braida düşünülüyor.

7 İki hakem koronavirüse yakalandı MHK Başkanı Zekeriya Alp, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Alp, virüse yakalanan hakemlerin isimlerini ise açıklamadı.

8 Boateng, Almanya'ya gitti Beşiktaş'ta yönetimden izin çıkmasının ardından Kevin-Prince Boateng, ailesini de alarak Türkiye'den ayrıldı.

9 Fatih Terim'in son testi negatif çıktı Koronavirüse yakalanan Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilmişti. Evde karantinada olan Terim'in, son yaptırdığı testin negatif çıktığı öğrenildi.