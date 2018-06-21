Al Wahda Negredo'yu istiyor

Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gidecek olan Beşiktaş, takımda yüksek yıllık ücreti bulunan bazı oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de İspanyol futbolcu Alvaro Negredo.

ARAPLAR DA TALİP OLDU

Siyah- Beyazlılar’da özellikle senelik 4 milyon 350 bin euro kazanan Negredo için kulübün çalıştığı menacerlere Uzak Doğu ve Güney ülkelerine satılması adına görüşmeler yapılması için yetki verilmişti. Bu doğrultuda Çin ekibi Beijing Guoan’ın teklif yapmaya hazırlandığı Alvaro Negredo’ya Araplar da talip oldu.

BEŞİKTAŞ 7 MİLYON EURO İSTİYOR

Suudi Arabistan’ın en üst ligine bu sezon yükselen ve kadrosuna Emre Çolak, Fernandao gibi isimleri katarak dikkatleri üzerine çeken Al Wahda’nın İspanyol yıldız için de Beşiktaş’tan fiyat istediği öğrenildi.

Kartal’ın 7 milyon euro talepte bulunmayı planladığı deneyimli forvet için görüşmeleri kısa sürede netleştirmek istediği ifade edildi.