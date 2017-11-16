Alaba: G.Saray taraftarı olarak büyüdüm

Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih'e 86-78 mağlup olurken mücadelenin ardından Bayern Münih Futbol Takımı oyuncularından olan David Alaba, açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY'I TUTUYORUM"

Zaman zaman kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımları yapan ve Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan başarılı sol bek, "Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum" şeklinde konuştu.