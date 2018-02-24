Alacakları ödenmeyen Hopson G.Saray'dan ayrıldı

Süper Lig'de Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Derbi için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Galatasaray'ın bu sezon parlayan ikilisi Gomis ve Rodrigues yakaladıkları istatistiklerle Süper Lig'in en iyi ikilisi oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabete damga vuran olayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerindeki unutulmaz olaylar.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, dünyanın en iyi forveti olduğunu belirterek, "Derbide Beşiktaş'a gol atacağım" dedi.

Fenerbahçe, "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında yaklaşık 4 yılda sadece 50 bin üyeye ulaşabildi.

CAS, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Rus sporcu Nadezhda Sergeeva'yı diskalifiye etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın kendilerine Avrupa'dan men cezası vermeyeceğini ifade etti.

1 '1 Milyon Üye' hedefi 50 binde kaldı Fenerbahçe, "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında yaklaşık 4 yılda sadece 50 bin üyeye ulaşabildi.

2 Belhanda Eren ve Donk'u sakatladı Bursaspor karşısında 1 asist yapan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Belhanda, 2 takım arkadaşını da şanssız bir şekilde sakatladı.

3 Fikret Orman: Sezon sonu şampiyon olacağız Beşiktaş'ın aylık olağan divan kurulunda konuşan Başkan Fikret Orman, kimseye yaranamadığını belirterek, "Göreceksiniz sezon sonu şampiyon olacağız" dedi.

4 Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'ten derbi yorumu Kritik derbi öncesi Şenol Güneş oyuncularına, "Kazanmaktan başka çaremiz yok" derken, Aykut Kocaman ise "Beşiktaş maçı 10 puanlık karşılaşma olacak" şeklinde konuştu.

5 Bursaspor taraftarları Özlüce Tesisleri'ne akın etti Bursaspor taraftarları, Galatasaray maçında alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası Özlüce'ye akın etti.

6 Galatasaray'ı Gomis-Rodrigues taşıyor Galatasaray'ın bu sezon parlayan ikilisi Gomis ve Rodrigues yakaladıkları istatistiklerle Süper Lig'in en iyi ikilisi oldu.

7 Albayrak: Kimse bizimle uğraşmasın UEFA ile sıkıntılar olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Abdurrahim Albayrak, "Herkesten rica ediyorum bizimle kimse uğraşmasın gerçekten çok çalışıyoruz" dedi.

8 Fernandao: Beşiktaş'a gol atacağım Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, dünyanın en iyi forveti olduğunu belirterek, "Derbide Beşiktaş'a gol atacağım" dedi.

9 Aykut Kocaman'dan Volkan'a: Derbide sakin kal Aykut Kocaman, tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'i derbide Beşiktaşlı taraftarlarla diyaloğa girmemesi konusunda uyardı.