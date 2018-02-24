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Alacakları ödenmeyen Hopson G.Saray'dan ayrıldı

Galatasaray Odeabank'ta forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Scotty Hopson, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

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Alacakları ödenmeyen Hopson G.Saray'dan ayrıldı

Galatasaray Odebank'ta yaşanan ekonomik kriz yüzünden bir oyuncu daha takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı şutörü Scotty Hopson, kulüpteki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Sezon başında Galatasaray Odeabank kadrosuna katılan 28 yaşındaki basketbolcu, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olmak üzere 27 maçta görev alıp, 11 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlamıştı.

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