Alan Carvalho İstanbul'a geliyor

Sezon başında Bafetimbi Gomis’i satıp yerini dolduramayan Galatasaray yönetimi, teknik heyetin ve taraftarın santrfor hasretine son veriyor...

Teknik direktör Fatih Terim’in uzun süredir takip ettiği ve listenin ilk sırasına yazdığı Alan Carvalho ile her konuda anlaşıldı. Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcüye bonservis ücreti de ödenmeyecek.

3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; Alan ile senelik 3,5 milyon avroluk ücret öneren Galatasaraylı yetkililerin teklifi kabul gördü ve karşılıklı el sıkışıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, “Alan’ı bitirdik, kampa yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Alan'ın sözleşmesine konulacak maddelerin kararlaştırılmasının ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Alan Carvalho’nun Galatasaray forması giymesi sadece resmî imzaya kalırken, golcü futbolcu İstanbul’daki havayı, stadı, taraftarları çok merak ediyor.

Alan, sarı-kırmızılı takımda oynayan vatandaşı Mariano’dan da Galatasaray dersleri almaya başladı. Ayrıca Taffarel’in takımdaki varlığı, Mariano dışında Fernando’nun da olması sambacı için artı olarak görülüyor.