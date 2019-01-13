Alan Carvalho takımıyla birlikte kampa gitti

Galatasaray'da forvet transferi çıkmazı devam ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar forvet transferi beklerken takımla adı geçen ve anlaşma ihtimali yüksek olarak görülen Alan Carvalho, Dubai'ye gitti.

KAFALAR KARIŞTI

Galatasaray'ın forvet listesindeki bir numaralı isim olan Alan Carvalho'nun takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampında yer alması kafaları katıştırdı.

TAKIMIN KADROSUNA YER ALDI

Sarı-kırmızılı traftarların ilk yarının sona ermesinden beri büyük bir merakla beklediği Brezilyalı oyuncu, takımı ile birlikte kampa katılmak üzere yola çıktı.

Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar transferin yatma ihtimalinden söz etmeye başladı.

Sarı-Kırmızılı takımın 19 Ocak'ta Guangzhou ile sözleşmesi bitecek Alan Carvalho ile yıllığı 3.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu.

G.Saraylı taraftarlardan forvet bestesi - VİDEO