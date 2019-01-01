Alan Carvalho'nun alacağı ücret

Galatasaray'ın yeni golcüsü Alan Carvalho oldu...
Sezon başında maaşına zam istediği için Gomis'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, Fransız golcünün yerine forvet transferi yapamamıştı.
17 hafta boyunca gol yollarında sıkıntı yaşayan Cimbom, devre arası transfer döneminde ilk olarak Alan Carvalho'ya imza attırdı.
MAAŞI 4 MİLYON EURO
Ancak sarı-kırmızılı yönetimin golcü futbolcuya vereceği maaş tartışmalara neden oldu.
Gomis'i zam talebi yüzünden satan idarecilerin, Brezilyalı forvete yıllık 4 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan Alan'ın 2 milyon euro da imza parası alacağı belirtildi.