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Alan Carvalho'nun alacağı ücret

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı golcü Alan Carvalho'nun maliyeti belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu 4 milyon euro maaş artı 2 milyon euro imza parası alacak.

Alan Carvalho'nun alacağı ücret
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Alan Carvalho oldu...

Sezon başında maaşına zam istediği için Gomis'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, Fransız golcünün yerine forvet transferi yapamamıştı.

17 hafta boyunca gol yollarında sıkıntı yaşayan Cimbom, devre arası transfer döneminde ilk olarak Alan Carvalho'ya imza attırdı.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

Ancak sarı-kırmızılı yönetimin golcü futbolcuya vereceği maaş tartışmalara neden oldu. 

Gomis'i zam talebi yüzünden satan idarecilerin, Brezilyalı forvete yıllık 4 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Alan'ın 2 milyon euro da imza parası alacağı belirtildi.

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