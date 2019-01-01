1 Muslera'nın yeni yıl paylaşımı Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, 2019'a Uruguay'da girdi. Tecrübeli eldiven, ailecek çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin yeni yılını kutladı.

2 Şenol Güneş sözleşme teklifini kabul etti Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş'e yeni kontrat teklif eden siyah-beyazlı yönetim, beklediği cevabı aldı.

3 Alan Carvalho'nun alacağı ücret Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı golcü Alan Carvalho'nun maliyeti belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu 4 milyon euro maaş artı 2 milyon euro imza parası alacak.

4 Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü Fenerbahçe yönetimi, Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer ederek defanstaki sorunu çözmeyi hedefliyor.

5 Volkan Demirel'den özür bekleniyor Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'ın affedilmesinin ardından gözden Volkan Demirel'e çevrildi. Tecrübeli kalecinin özür dilemesi halinde takıma dönmesi bekleniyor.

6 Floyd Mayweather kickboks dövüşçüsünü mağlup etti Yenilgisiz boksör Floyd Mayweather, kickboks dövüşçüsü Tenshin Nasukawa'yı mağlup ederek 9 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

7 2018'de en çok kazanan sporcular 2018'in en çok kazanan sporcusu Floyd Mayewather oldu. Ünlü boksörü Messi ve Ronaldo takip ediyor.

8 West Ham taraftarları Medel'i istiyor Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Medel'i kadrosuna katmak istiyor. Taraftarların yüzde 70'i de Şilili oyuncunun transferine onay verdi.

9 Ersun Yanal, Cenk'i istiyor Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'la görüşecek olan Ersun Yanal, milli futbolcuyu ikna etmenin yollarını arıyor.