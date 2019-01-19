Alan: G.Saray'a gelmek için sabırsızlanıyorum

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Alan Carvalho transferinde sona geldi.

ÇİN TAKIMIYLA SON PÜRÜZLER KONUŞULUYOR

Sarı-kırmızılı takım Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan'la anlaşma sağladı. Golcü futbolcuya imza parası ve yıllık maaş olarak toplamda 3 milyon 500 bin euro verecek olan Galatasaray, futbolcunun kulübüyle pazarlık halinde.

Guangzhou Evergrande ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Alan için 3 milyon euro önerdi. İki takım bu rakam üzerinde hemen hemen anlaşırken son pürüzlerin konuşulduğu aktarıldı.

ALAN, TAFFAREL İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray'a gelmek için gün sayan Alan'ın Brezilyalı efsane Taffarel ile de görüşerek Çin kulübünden haber beklediğini iletti.

Galatasaray formasını giymek için sabırsızlanan Alan'ın Taffarel ile yaptığı görüşmede, "Galatasaray ile anlaşmaya vardım ve Türkiye'de o havayı solmak için sabırsızlanıyorum, kulübümden yana bazı pürüzler var, çözülmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.