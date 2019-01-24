Alan transferi menajer kavgası yüzünden yattı

Galatasaray'da forvet krizi devam ediyor...

Alan Carvalho ve kulübü Guangzhou Evergrande'yle her konuda anlaşan Cimbom'da Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar oyuncuyu almak için Dubai'ye gitmişti.

Brezilyalı golcüyle birlikte İstanbul'a gelmesi beklenen ikilinin ülkeye eli boş olarak dönmesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdırmıştı.

Transferin gerçekleşmemesinin altından ise kavga olayı çıktı. Alan'ın Türkiye'deki haklarını alan menajer Özkan Doğan ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Baki Mercimek'in golcü futbolcuyu G.Saray'a önerdiği ve transfer sürecinin böyle başladığı öğrenildi.

MENAJERLER KENDİ PARASININ PEŞİNE DÜŞÜNCE TRANSFER YATTI

Çin kulübüne bonservis bedeli ödenmeyeceğini garanti eden Doğan ve Mercimek ikilisi, buna karşılık sarı-kırmızılı yönetimden imza parası talep etti.

Ancak Abdurrahim Albayrak'ın Alan transferini Brezilyalı bir menajer üzerinden bitirmek istemesi, ortalığı karıştırdı. Doğan-Mercimek cephesiyle Brezilyalı menajer arasında kavga çıktığı belirtildi. Yaşanan bu olay sonrası Albayrak'ın apar topar İstanbul'a geldiği öğrenildi.

İlerleyen günlerde Alan transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor...