Alanya, Bursa'yı Cisse'yle geçti

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı maçta ev sahibi ekibin yardımcı antrenörü Murat Şahin, Yalçın'a vekalet etti.

BURSA ATEŞ HATTINDA KALDI

Genel olarak düşük tempoda geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. Mücadelenin ikinci yarısında daha baskılı bir oyun sergileyen Aytemiz Alanyaspor, rakip kaleyi üst üste pozisyonlarla zorladı. 68. dakikada Ozan Tufan'ın topu direkten dönerken ev sahibi ekip aradığı golü 72. dakikada buldu.

Lucas Villafanez'in asistinde ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, net bir vuruşla takımını 72. dakikada 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Aytemiz Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 37'ye yükseltti. Bursaspor ise 28 puanda kalarak tehlike bölgesinden sıyrılamadı.