Alanya golleri F.Bahçe'nin hatalarından buldu

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Çarşamba günü Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da çenesi kırılan Belhanda forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de Seri'yi oynatacağı öğrenildi.

Ali Koç, üzerinde "En fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hediye etti.

Bordo-mavili ekipte yaşanan sakatlıkların üstüne bir yenisi daha eklendi. Sporting Lizbon'dan kiralanan Ivanildo Fernandes'in de 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı lider Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini Cisse (2) ve Fernandes attı. Sarı-lacivertlilerin tek golü ise Tolga'dan geldi.

Sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Alanyaspor, sarı-lacivertli ekibin savunmadaki büyük hatalarından dolayı 3 gol atmayı başardı.

Ersun Yanal: Bahanemiz de çekincemiz de yok

1 En çok forma satan takımlar Süper Lig'de 102 bin adet forma satan Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Yaptığı forma tanıtımıyla Avrupa'da ses getiren Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.

2 Yunanistan'da Türk bayrağı krizi PAOK ile Muratpaşa Belediyespor arasında oynanan hentbol maçında bayrak krizi yaşandı. Salona Türk bayrağını asmayan Yunan ekibinin ırkçı taraftarları, oyuncularımıza saldırdı.

3 Ronaldo'yu ağlatan görüntüler Portekizli yıldız Ronaldo, katıldığı bir televizyon programında babasının videosunun izletilmesi sonrası gözyaşlarını tutamadı.

4 Fenerbahçe, TFF'yi ziyaret etti Ali Koç, üzerinde "En fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hediye etti.

5 Yıldırım Demirören için Beşiktaş iddiası Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in yeniden siyah-beyazlı ekibe başkan olmak için çalışmalara başladığı ifade ediliyor.

6 Falcao, GS Store'da A harfini tüketti Formalarının arkasına Falcao'nun adını yazdıran Galatasaray taraftarları, GS Store'da A harfini tüketti.

7 Alman rakibini deviren Rıza Kayaalp finalde Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

8 Büyük hatalar Fenerbahçe'yi liderlikten etti Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı lider Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini Cisse (2) ve Fernandes attı. Sarı-lacivertlilerin tek golü ise Tolga'dan geldi.

9 Vedat Muriç, ManU'nun radarında Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i bu akşam Alanyaspor karşısında Manchester United gözlemcileri takip edecek.