Alanya golleri F.Bahçe'nin hatalarından buldu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu.
Tolga Ciğerci'nin 39. dakikada attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, savunma oyuncularının büyük hataları sonrası 3-1 yenik duruma düştü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
SAVUNMADA 2 BÜYÜK HATA
İlk yarının son dakikasında Alanyaspor'un ceza sahasına kullandığı taç atışında topa çıkan kaleci Altay, Zanka ile çarpıştı. İki oyuncunun anlaşmazlığı sonrası boşta kalan topu Cisse ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarının başında da Fenerbahçe savunması skandal bir hataya imza attı. 46. dakikada kaleci Altay'dan topu alan Jailson, meşin yuvarlağı ileri doğru vurmak isterken rakibine çarptırdı. Seken top Cisse'nin önüne düştü. Altay'la karşı karşıya kalan deneyimli golcü takımını öne geçirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Dakikalar 62'yi gösterirken bu kez hatayı yapan isim Ozan Tufan oldu. Rakibine topu kaptıran milli futbolcu, Fernandes'in ağlara gönderdiği golde yaptığı hatayla başroldeydi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)