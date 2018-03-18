Alanya ile Göztepe puanları paylaştı

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya'daki karşılaşmanın ilk 45 dakikası tarafların orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda eşitliği bozan ev sahibi Alanyaspor oldu. 76'da Cenk Ahmet'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Douglas kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Gole erken reaksiyon Göztepe 82. dakikada Demba Ba ile eşitliği yakaladı. Senegalli golcü böylece sarı-kırmızılı formayla 5. golünü kaydett