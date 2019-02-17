Alanya, Trabzon deplasmanında kazandı

Süper Lig'in ilk yarısında son derece formda olan ve devre arasına ikinci sırada giren bordo-mavililer, ikinci yarıda tam tersi bir görüntü çiziyor. Trabzonspor sahasında Alanyaspor'a 2-0'lık skorla yenildi ve son 5 haftada üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZON 5 HAFTADA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Alanyaspor, Trabzon deplasmanında 51. ve 68. dakikalarda Cisse'nin attığı gollerle kazandı. Karadeniz temsilcisi Rodallega ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Ligin ikinci yarısında Başakşehir ve Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, Sivasspor'la berabere kaldı. Bordo-mavililer ikinci devrede sadece Ankaragücü'nü yenebildi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 33 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 28'e çıkardı.