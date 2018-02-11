Alanya'da Konya kazandı

Süper Lig'de, küme düşme korkusunu üzerinde hisseden iki ekibin mücadelesinde Atiker Konyaspor güldü. YeşilBeyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti.

KONYA 6 HAFTA SONRA KAZANDI

Konuk ekip, maçın 21. dakikasında Samuel Eto'o'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Douglas, skoru eşitlerken; 40'ta sahneye çıkan isim bu kez Ömer Ali Şahiner oldu. Ömer Ali Şahiner şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-2 yaptı. 45+2'de Aytemiz Alanyaspor, penaltı kazandı.

Gassama, Eren Albayrak'ın müdahalesiyle yerde kaldı; hakem Aydınus, 2. kez penaltı noktasını gösterdi. 45+4'te Emre Akbaba'nın vuruşunda Serkan Kırıntılı, rakibine gol izni vermedi ve ilk yarı 2-1 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

2. yarı Alanyaspor'un müthiş baskısıyla geçti. 64. dakikada Wilfried Moke 2. sarı kart gördü ve doğumgününde oyun dışı kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasından da yararlanan Alanyaspor, oyunu iyice rakip yarı sahaya yıktı. Ancak kaleci Serkan Kırıntılı kalesinde devleşti ve mutlak golleri öneleyerek takımına galibiyeti getiren isim oldu: 1-2.

Alanyaspor bu sonucun ardından son 9 haftada 1 galibiyette ve 21 puanda kaldı. 13 hafta sonra deplasmanda gülen ve 6 hafta sonra kritik bir galibiyet elde eden Atiker Konyaspor ise puanını 20 yaptı.