Alanya'dan Kayseri'de kritik 3 puan

Bir tarafta Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden Kayserispor. Diğer tarafta ise düşmeme mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor. İki takım Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.
3 GOLLÜ MAÇI ALANYA KAZANDI
46. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle öne geçen Aytemiz Alanyaspor'a Kayserispor 77. dakikada Boldrin ile karşılık verdi. Maçta son sözü 86. dakika penaltıdan attığı golle Douglas söyledi: 2-1 Kayserispor'da Sapunaru 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor puanını 35'e çıkararak rahat bir nefes aldı. Kayserispor ise 44 puanda kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına konuk olurken Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek.