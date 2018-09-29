Alanyaspor 4'te 4 yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, taraftarı önünde Akhisarspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Alanyaspor, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Alanyaspor'un gollerini 7. dakikada Papiss Cisse ve 82. dakikada Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekipte 56. dakikada Lucas Villafanez bir penaltı atışından yararlanamadı.
Alanyaspor'da 69. dakikada Isaac Sackey kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Akhisarspor'un tek golünü 90+2. dakikada Yevhen Seleznyov attı. Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 12'ye çıkarmayı başarırken, Akhisarspor 5 puanda kaldı.
Alanyaspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Akhisarspor ise bir sonraki hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.