Alanyaspor Akhisar'a 4 attı

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisar ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

DEPLASMANDA FARKA GİTTİ

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 35. dakikada Junior Fernandes, 57. dakikada Emre Akbaba, 76. dakikada Vagner Love kaydetti.

Safet Susic yönetimindeki Aytemiz Alanyspor, 4-0'lık galibiyetin ardından Süper Lig'de 26 gol atan lider Galatasaray'dan sonra 24 golle en skorer ikinci takım olarak dikkat çekti. Bu galibiyetle Aytemiz Alanyaspor haftayı 14 puanla kapattı. Teleset Mobilya Akhisar 17 puanda kaldı.