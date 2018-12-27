Alanyaspor Başkanı: Ozan'la ilgileniyoruz

Süper Lig'de 3. yılını geçiren Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligin ilk yarısı itibarıyla hedefledikleri puana ulaşamadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Aslında baktığınızda 5 penaltı kazanmışız ancak 4'ünü atamamışız. Kaçırdığımız penaltılar bize 4 puana mal oldu. Belki bu puanları alsaydık, hedeflerimize daha da yaklaşırdık" diye konuştu.

Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarıda daha skorer bir Alanyaspor oluşturabilmek için belirlenen bölgelere transferler yapacaklarını bildirdi.

Şu anda transferlerde görüştükleri oyuncuların olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için. Ama bu konuyla alakalı net bir gelişme yok ve olumlu bir sinyal de yok."