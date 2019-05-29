Alanyaspor Başkanı: Sergen'le görüşmelere devam ediyoruz

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gazetecilere açıklama yaparak sezonu değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun kendileri için çok kötü geçmediğini, sadece üzücü bir olayın yaşandığını ifade etti.

Josef Sural’ın kaza sonucu vefat etmesinin kendilerini derinden yaraladığı ifade eden Çavuşoğlu, "Josef Sural’ı kaybetmemiz başarılı bir sezon geçirmemizi biraz gölgeledi ama yapabileceğiz bir şey yok. Bunun zaten üzüntüsünü hepimiz yaşadık ve halen yaşıyoruz. Diğer taraftan tabii ki lig ve müsabakalar devam etti. Bizim de son 4 maçımız kalmıştı. Konya maçında da bir erteleme kararı söz konusu olmuştu ama daha sonra futbolcu bu maçı oynama kararı aldı. Biz de onların oynama kararına uymak zorunda kaldık. Neticesinde iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Bildiğiniz gibi Süper Lig’deki ilk sezonumuzda 40 puanla 12. sırada, geçen yıl yine aynı puan ve sırada bitirdik. Bu sene de 44 puanla 9. sırada ligi tamamladık. Tabii daha farklı olabilirdi. Kazanın olması son 4 haftayı ister istemez etkiledi. O haftalar en az 2 galibiyet 1 beraberlikle 6-7 puan hedeflemiştik. Bu durumda UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansımız yüksekti. Neticesinde yine de ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

'Bir gazetecinin Sergen Yalçın ile yeni sezon da anlaşılma yapıldı mı?' sorusunu da yanıtlayan Çavuşoğlu, görüşmenin devam ettiği ve henüz sonuçlanan bir şeyin olmadığı bilgisini verdi.