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Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İki şoför de uyuyakalmış" dedi.

Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış
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Alanyasporlu 7 futbolcu, Kayserispor maçı sonrası takım otobüsüne binmemiş ve özel araç kiralamıştı.

Ancak Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Çavuşoğlu, olayın arabada bulunan iki şoförün de uyuyakalması sonucu meydana geldiğini söyledi.

İKİ ŞOFÖR DE UYUYAKALMIŞ

Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Maalesef Josef Sural'ı kaybettik. Çok üzgünüz yapacak bir şey yok. Konuşacak durumuda değilim. Diğer 6 futbolcudan da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış - İZLE

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