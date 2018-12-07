Alanyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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25' Maçın ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. Quaresma'nın cezasahası sağ içine bıraktığı topa çaprazda Ljajic vurdu. Kaleyi iyi kapatan ev sahibi ekibin file bekçisi Haydar topu kornere gönderdi.

20' Beşiktaş'ın ilk şutu Adem Ljajic'ten geldi. Quaresma'nın pasında Ljajic'in topun gelişine vuruşu dışarı gitti.

15' İlerleyen dakikalarda takımlar oldukça fazla top kaybı yapıyor. Mücadelede henüz net pozisyon yok.

5' Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da topu ayağında tutmaya çalışıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmek istiyor.

Beşiktaş, evinde Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı. Beşiktaş, karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Gökhan Gönül, Dorukhan, Medel, Ljajic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın