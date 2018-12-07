Alanyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

KARTAL KAZANIRSA SERİ 3 MAÇA ÇIKACAK

Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı. Beşiktaş, karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

5 OYUNCU SAKAT

Sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan, Fernandes, Maniatis, Ceyhun, Djalma, Campos, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven