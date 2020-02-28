Alanyaspor-Beşiktaş -CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

45' İkinci devre başladı

45' İlk devre sona erdi.

44'Savunma arkasına sarkan Bakasetas sol çaprazda dar açıdan şutunu atmak istedi ama Elneny'den kirtik bir müdahale geliyor.

42' Ceza sahasının biraz dışında topla buluşan Atiba önünü boşaltıp sağ ayağıyla kaleyi yokladı fakat top yandan dışarı gitti.

42' Topu kaybettikten sonra N'Koudou'yu faulle durduran Siopis sarı kartı gören isim oldu.

40' Beşiktaş golün ardından arka arkaya iki önemli fırsattan sonuç alamamış oldu.

39' N'Koudou'nun pasıyla sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Atiba sert bir vuruş yaptı ancak Welinton son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

38' Alanspor savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Boyd harika bir pas yolladı. Uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Gönül aşırtma bir vuruş yapmak istedi fakat topu üstten dışarı attı

37' Gol... Alanyaspor 1-0 Beşiktaş (Fernandes)

37' Sağ kanatta topla buluşan Efecan, atağa destek veren Onur Bulut'u topla buluşturdu. Onur'un ceza sahasına yaptığı etkili ortaya arka direkteki Junior Fernandes kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi.



32' Bakasetas rakip ceza sahasının biraz dışından kaleyi gördü fakat yaptığı vuruşta top farklı şekilde dışarı gitti.

28' Alanyaspor'dan Siopis orta alanda yerde kaldı ve sağlık görevlileri Yunan yıldızın tedavisi için oyun alanına girdi

26' Beşiktaş hücumlarının büyük bölümünü N'Koudou'nun bulunduğu sol kanattan gerçekleştirdi.

23' Alanyaspor savunmasında Welinton'dan seken topu alan Burak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat rakibinin açısını daraltan Marafona gole izin vermedi.

22' N'Koudou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz kaleye sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak Caulker'dan geri döndü.

21' N'Koudou sol tarafta rakibinden sıyrılıp içeri sert bir orta yolladı ancak Alanyaspor savunması bu tehlikeli topu uzaklaştırmayı başardı.

19' Bakasetas dengesiz yakalanan Beşiktaş savunmasının arkasına koşan Efecan'ı topla buluşturdu. Efecan ilk anda kaleci Karius'tan sıyrılırken vuruşunu yapmakta gecikince Karius topu kontrolüne almayı başardı. Yardımcı hakem pozisyonun sona ermesinin ardından ofsayt bayranı kaldırdı.

16' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve sol ayağıyla şutunu attı ancak kaleci Marafona iyi bir kurtarışla gole izin vermedi.

15' Caner'in kullandığı serbest vuruşta Alanyaspor savunması topu karşılamayı başardı.

14' Lens sağ kanatta topla birlikte hareketlenirken Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken topun başına Caner Erkin geçti.

12' N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens, Welinton'dan sıyrılıp sol çaprazdan şutunu attı ancak top yandan dışarı gitti.

10' Beşiktaş çok adamla rakip sahaya hızlı geldi ancak Alanyaspor savunması kapanarak boşluk vermedi. Düşük tempoda geçen maçta henüz şut girişimi olmadı

7' N'Sakala'nın pasıyla hareketlenen Fernandes son çizgiden içeri ortalarken Vida topu ön direkte karşılamayı başardı.

5' Mücadelenin ilk bölümleri orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor. İki takım da oyunda net bir üstünlük kurmayı başaramadı.

3' Lens'ten sıyrılıp sol taraftan ceza sahasınına girmek isteyen Junior Fernandes rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Sakatlık geçiren başarılı futbolcunun tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta yediği son dakika golüyle Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor

Marafona

Onur

Welinton

Caulker

N'Sakala

Siopis

Ceyhun

Efecan

Bakasetas

Fernandes

Cisse



Beşiktaş

Karius

Gökhan

Vida

Ruiz

Caner

Elneny

Atiba

Lens

Boyd

N'Koudou

Burak