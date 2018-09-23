Alanyaspor, deplasmanda Paşa'yı yendi

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve beş haftada dört galibiyet elde eden Kasımpaş, ligin 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı. Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 45+1. ve 87. dakikada Cisse kaydederken ev sahibi Kasımpaşa'nın tek sayı 89. dakikada Diagne'den geldi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor puanını 9'a çıkarırken ikinci mağlubiyeti alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.