Alanyaspor Eryaman'ın açılış maçında Ankaragücü'nü yendi

Tolgay Arslan için Fenerbahçe'den 5 milyon euro isteyen Beşiktaş, transferin kapanmasına 4 gün kala geri adım attı. Tarafların Şener artı bir miktar para karşılığında anlaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, bu hafta profesyonel liglerdeki hiçbir maçta görev alamadı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada "Hanım transfer yapmadık diye benimle konuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti ve 6 hafta sonra 3 puan kazandı.

Fenerbahçeli taraftar, Yeni Malatyaspor maçından önce sahaya okunmuş buğday attı ve dua etti.

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu.

Başakşehir Kasımpaşa'yı da mağlup etti

1 Galatasaray'dan 'kriz yok' paylaşımı Galatasaray Kulübü, gece 02.14'te bir paylaşım yaparak Fatih Terim ile yönetim arasında herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

2 Ümraniyesporlular sevinirken ışıklar kapatıldı Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de yönetim, rakibinin sevinmesine izin vermeyerek stadın ışıklarını kapattı.

3 Mehmet Demirkol: F.Bahçe 1. lig standardının da altında Mehmet Demirkol, 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

4 Tetteh'ten fedakarlık Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh, "Ben maaşımda indirime giderim, siz Sparta Prag'ı ikna edin" diyerek sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini gösterdi.

5 Demba Ba Başakşehir'de Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

6 Hatayspor çeyrek finalde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Hatayspor'a 4-1 yenilen Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti.

7 F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a ilk tepki Haziran ayında başkan seçilen Ali Koç, taraftarlar tarafından ilk kez protesto edildi. Ülker Stadı'na bir pankart asan sarı-lacivertliler, kaliteli futbolcuların transfer edilmesini istedi.

8 Emiliano Sala'yı arama çalışmaları durduruldu Üçüncü günün sonunda hiçbir ize rastlanmaması nedeniyle Emiliano Sala'yı taşıyan uçağı arama çalışmaları durduruldu

9 Ç.Rizespor Akhisarspor'u mağlup etti Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ç.Rizespor, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Rize ekibi bu galibiyetle 15. sıraya yükseldi.