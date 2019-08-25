Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı farklı yendi

1 Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim Başakşehir'ison dakikalarda gelen 2 golle 2-1 yenen sarı lacivertli hocası Ersun Yanal, maçtaki oyundan memnun olmadığını belirtti.

2 Crivelli'den muazzam gol Kaleci Mert Günok'un pasında topla buluşan Crivelli, Jailson'u geçerek ayağının dışıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

3 Fenerbahçe son dakikalarda 3 puana uzandı Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin golleri Muriqi ve Dirar'dan gelirken Başakşehir'in golünü Crivelli attı.

4 Mbaye Diagne'den sarı-kırmızılı yeni imaj Galatasaray'ın Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı renklere boyattığı yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu.

5 Minala'nın doğum günü Yıllardır gerçek yaşı tartışılan Laziolu Joseph Minala, doğum gününü kutluyor. Kamerunlu futbolcu resmi kayıtlara göre bugün 23 oldu.

6 Quaresma: Fikret Orman beni istemediğini söyledi Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız "Başkan tarafından kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim" dedi.

7 Neymar 175 milyon euro istiyor Barcelona ve Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Neymar'ın maaş talebi İspanyolları şaşkına çevirdi.

8 Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattırdı 8 milyon liralık alacağını tahsil edemeyen eski başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattı. Havadan görüntülenen adanın son hali ise içler acısıydı.

9 Yunus Akgün Lazio'ya transfer oluyor FFP kriterleri nedeniyle al-sat dengesini sağlamak zorunda olan Galatasaray, Yunus Akgün için Lazio'dan gelen 4 milyon euroluk teklife sıcak bakmıyor.