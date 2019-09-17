Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası tartışması

Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından ise Cisse'nin attığı ikinci golde kural hatası olup olmadığı tartışmaları yaşanıyor.

Pozisyonu değerlendiren yorumcular ve eski hakemler bu sezon değişen kurallara göre hata olmadığını ifade ederken, sadece Selçuk Dereli kural hatası yapıldığını söyledi.

GÜNTEKİN ONAY KURALI AÇIKLADI

Selçuk Dereli, "Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci Altay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson'a gidiyor, Jailson da topu Cisse'ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı." dedi.

Selçuk Dereli'nin yorumuna cevap veren Güntekin Onay şöyle konuştu: "Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor."

AHMET ÇAKAR: "HAKEM DOĞRUYU YAPTI"

Golün temiz olduğunu ifade eden Ahmet Çakar,"Bu pozisyonda kural hatası falan yok. Burada hakemin müthiş bir pozitif uygulaması var. Mesela her faul atışında oyuncuların toptan 9 metre uzaklıkta olması lazım. Ancak çabuk kullanırsan daha yakın olabilirler. Cisse burada yavaş yavaş ceza sahasından çıkarken, Altay topu alıp hemen Jailson'a atıyor. Altay çabuk kullanacak diye Cisse dışarı çıkmak için depar atmak zorunda değil. Tertemiz bir gol, kural hatası yok. Hatta hakemin mükemmel bir kural uygulaması var." açıklamasını yaptı.

Bülent Yıldırım ise "Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yok. Kaleci hızlı başlıyor. Alanyalı oyuncu orada diye ihlal olmuyor." şeklinde konuştu.

BÜNYAMİN GEZER: "KURAL HATASI YOK"

Bünyamin Gezer, "Alanyaspor'un attığı ikinci golde kural hatası yok. Kurala göre Papiss Cisse'nin o an ceza sahası dışına çıkacak zamanı yok veya topa da müdahale etmiyorsa kural hatası yoktur. Pozisyon da bu şekilde yaşandı." yorumununda bulundu.

Deniz Çoban'ın değerlendirmesi ise şu şekilde: "46.dakikada Cisse’nin golünde oyun kuralları açısından bir sorun yoktu. Jailson topu aldığında ona baskı yapan Alanyasporlu Bakasetas ceza sahası dışındaydı. Kural: 'Ceza sahasından çıkmayan oyuncu; topa, rakibe müdahale edemez, top için mücadeleye giremez' diyor. Cisse bunların hiç birini yapmıyor, dolayısıyla sorun yok!"

Kural şu şekilde: