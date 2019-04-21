Alanyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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67' Alanyaspor etkili geldi. Efecan'ın pasıyla sol kanattan içeri sokulan Ozan'ın pasını kale alanı içinde Cisse tamamladı ve ağlara yolladı ancak Cisse için ofsayt bayrağı havadaydı.

63' Valbuena'nın savunma arkasına attığı topla Isla çok iyi hareketlendi. Rakibinden sıyrılan Isla'nın ortasına arka direkte boş kalan Dirar gelişine vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.

57' GOL.... Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe (Efecan)

Sol kanattan Djalma'nın ortaladığı topa Sadık ve Harun birlikte çıktı, ikisinin de müdahale edemediği top arka tarafa açıldı. Villafanez'in içeri çevirdiği topa arka direkteki Efecan kafayı vurdu. Yerden seken top ağlara gitti.



53' Aytemiz Alanyaspor'da Welinton'un uzak mesafeden çok sert şutunu kaleci Harun iki hamlede kontrol ederken, son anda gole giden topu çıkardı. Harun'un maçtaki 4. net kurtarışı oldu.

50' Fenerbahçe gole yaklaştı: Valbuena'nın şutunda Haydar gole izin vermedi.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

43' Villafanez'in altıpas ön çizgisi üzerinden dönerek vuruşunda Mehmet Topal, topu çizgiden çıkardı ve mutlak golü önledi.

38' İsmail'in ceza sahası içinde yaptığı büyük hata sonrası topu kapan Baiano'nun çaprazdan şutunda kaleci Harun iki hamlede topu kontrol etti.

35' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Elif Elmas'ın pasında sağ kanatta bomboş durumda topla buluşan Isla, ceza sahasına kadar ilerledi. Şilili futbolcunun içeri çevirdiği topta Aytemiz Alanyaspor savunması araya girdi.

30' Maçın üçte birlik dilimi geride kaldı. Cisse'nin röveşatasında Harun'un çıkardığı top dışında maçta net bir pozisyon yok.

25' Fenerbahçe bu dakikalarda orta alanda oyunu dengeledi ancak ileride top tutamıyor.

16' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Kale ağzında havalanan topta yakın mesafeden Papiss Cisse'nin rövaşatasını kaleci Harun kurtardı. Maçtaki ilk isabetli şut.

10' Fenerbahçe oyun kurmakta zorlanıyor. Alanyaspor ise kazandığı toplarla rakip kaleye çok çabuk gidiyor.

5' Mücadeleye ev sahibi Alanyaspor baskılı başladı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Maç beIN Sport 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Djalma Campos, Cisse

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, Mehmet Topal, Dirar, Eljif, Tolgay, Valbuena, Ayew