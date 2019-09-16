Alanyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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12' Karşılaşmanın geride kalan bölümünde takımlar isabetli paslarla oyun kurmak istiyor ancak her iki taraf da net bir gol fırsatı üretemedi.

8' Alanyaspor şu ana kadar geliştirmek istediği hücumlarda ağırlıklı olarak sağ kenarı tercih etti.

6' Fenerbahçe'de bugün kaptanlık pazu bandını Ozan Tufan taşıyor.

3' Alanyaspor rakibini daha önde karşılamaya başladı. Ev sahibi ekip ön alanda yaptığı baskıyla rakibinin oyun kurmasını engellemek istiyor.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç