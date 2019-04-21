Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Isaac Sackey, Taha Yalçıner, Ozan Tufan, Lucas Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Papiss Cisse
Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Valbuena, Ayew