Galatasaray, Alanya'da kazandı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, kendisi için çok kritik deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ve zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılılar, 15. dakikada 2-0'ı bulmasına rağmen adeta öldü öldü dirildi ve Sinan'ın golüyle derbiye lider gitmeyi başardı. Maçın yıldızı ise Muslera oldu.

GALATASARAY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçındaki ilk 11'i sahaya sürdü. Kupada Akhisara karşı ilk 1'de başlayan 1'den ise sadece Muslera ve Fernando yer aldı. Ev sahibi ekipte ise geçen haftadan sadece Efecan yerine Villafanez forma giydi. Maça Galatasaray sürpriz bir golle başladı.

5. dakikada Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues sert vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken topu takip eden Gomis, topu boş kaleye gönderdi ve sarı kırmızılıları öne geçirdi. Fransız yıldız böylece 27. golüne imza atmış oldu. Golden sonra Alanya pozisyonlar bulan takımdı ama ilk Galatasaray atağında bir gol daha geldi. 17. dakikada Fernando'nun pasında sağ kanatta Mariano, ceza sahasına ortasını yaptı. Kademeye girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda, fark ikiye çıktı.

Galatasaray tam rahatladığını düşündüğü anda sahneye Alanya'nın yıldızı çıktı. 22. dakikada Emre'nin pasında sol kanattan harketelenen Fernandes, klasikleşen vuruşlarından biriyle nefis bir gol attı ve farkı bire indirdi. Golcü isim böylece takımının son 7 golünün 5'ine direkt katkı yapmış oldu.

SON SÖZÜ SİNAN SÖYLEDİ

2. yarıya Galatasaray, Rodrigues'in çok net pozisyonuyla başladı. Ancak golü bulan Alanya oldu. Mariano'nun hatalaı pasında topu kapan Douglas ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre skoru dengeledi. 82. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti.

Mariano'nun nefis pasında Sinan dar açıdan çok iyi vurdu ve skoru 3-2'ye getirdi. Sinan böylece sonradan oyuna girdiği bir maçı da çevirmiş oldu.

Maçı da 3-2 kazanan Galatasaray, 63 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı. Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.